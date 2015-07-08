بالصور.. "فالكون" تجدد تعاقدها مع 9 جامعات.. وتؤكد: نعتبرها مهمة قومية

أعلنت شركة فالكون للتأمين والحراسة، أنها جددت تعاقدها مع 9 جامعات على مستوى الجمهورية، على مدار اليومين الماضيين، حيث تم توقيع التعاقد للعام الدراسى الجديد مع جامعة القاهرة ثم جامعة الأزهر وتلاها بقية الجامعات.

ووقعت الشركة، حسب بيان إعلامى منها، التعاقد الجديد مع جامعة القاهرة بمقر الجامعة، وبحضور كل من الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة، وشريف خالد الرئيس التنفيذى لمجموعة فالكون، واستهل "نصار" حديثه قبل توقيع العقد، أن الشركة تولت مهمة تأمين بوابات الجامعة بوقت صعب وحرج جدا وأن هذا يعد شجاعة منها، خاصة أن جامعة القاهرة تمتلك إرثا كبيرا من التراث والحضارة والتاريخ.

وقال الدكتور عبد الحى عزب، رئيس جامعة الأزهر، أثناء توقيع العقد مع الشركة، إن تجربة فالكون فى تأمين بوابات الجامعة كانت تجربة ناجحة ومنعت دخول العناصر المخربة والمشاغبة للحرم الجامعى، مؤكدا أن الجامعة بصدد تفعيل آليات جديدة بالتنسيق مع فالكون لتسهيل دخول الطلاب للحرم الجامعى سيعلن عنها فى حينها.

ومن جانبه، أوضح شريف خالد، الرئيس التنفيذى لمجموعة فالكون، أن فالكون تعتبر تأمين الجامعات المصرية مهمة قومية، وأن التحدى وقت تولى تلك المسئولية كان كبيرا ومحفوفا بالصعوبات، ولكن ثقته فى شباب الجامعات الواعى المحب لوطنه وبوجود رجال شرفاء وأصحاب قرار متمثلين فى رؤساء الجامعات يضعون أولا مصلحة الطلاب ومصلحة الجامعة نصب أعينهم، كانت ساعدا كبيرا لهم.

وأشاد خالد، بمنظومة الأمن الإدارى للجامعات وتناغمها وتعاونها مع أفراد أمن فالكون، ما ترتب عليه نجاح مهمتها فى تأمين الجامعات ومعاونة الطلاب، مؤكدا أن العام الدراسى الجديد سيحمل مزيدا من الآليات الجديدة التى سيتوفر الوقت للعمل بها وستساعد كثيرا على عملية دخول الطلاب للحرم الجامعى بكل سهولة وأمان، حسب قوله.

وأشار "خالد"، أنه تم التجديد مع جامعة الأزهر وباقى الجامعات التى كانت متعاقدة معها مجموعة فالكون باستثناء ثلاث جامعات فقط وهى: "عين شمس والمنصورة وطنطا"، مشيدا بدور وزارة الداخلية الحيوى فى حماية الجامعات والتدخل السريع لهم حين يتم استدعائها من قبل رئيس الجامعة لمنع أى تعديات أو اشتباكات تحدث داخل الحرم الجامعى.



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رئيس فالكون مع رئيس جامعة الأزهر



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فالكون وقيادات جامعة الأزهر



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الدكتور عبد الحى عزب رئيس جامعة الأزهر خلال توقيع العقد الجديد مع فالكون



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فالكون وتوقيع العقد الجديد مع جامعة القاهرة



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جابر نصار وشريف خالد خلال توقيع العقد