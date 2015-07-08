عناصر "الإرهابية" يضرمون النيران فى سيارة شرطة أثناء مسيرة لهم بالمنوفية

أضرم عدد من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، النيران، فى سيارة شرطة تابعة لمصلحة سجون وادى النطرون، بإلقاء زجاجات المولوتوف عليها أثناء توقفها بسوق المنطقة الثامنة بمدينة السادات، وذلك أثناء مسيرتهم بالمنطقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد وحيد الحضرى مأمورمركز السادات، يفيد ببلاغ عن اشتعال النيران بسيارة شرطة تابعة لمصلحة السجون 2 كابينة نيسان.

وتبين أن قوة من سجن وادى النطرون توجهت لشراء احتياجات لهم بسوق المنطقة الثامنة بالمدينة وفوجئوا بعدد من أعضاء الجماعة أثناء تنظيمهم مسيرة بالمنطقة يقومون بإلقاء زجاجات مولوتوف أسفل وداخل السيارة، مما نتج عنه اشتعال السيارة بالكامل ولم تحدث ثمة إصابات بشرية، وفر الجناة هاربين وتم تحرير محضر بالواقعة.

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