دفاع حازم أبو إسماعيل: ترحيله إلى سجن العقرب وإيداعه زنزانة انفرادية

كشفت مصادر بهيئة الدفاع عن حازم صلاح أبو إسماعيل عن أنه تم نقله خلال الأسبوع الماضى من سجن ملحق مزرعة طرة إلى سجن العقرب شديد الحراسة، حيث أوضحت أن معلومات مؤكدة وصلت إليهم تفيد بأنه تم إيداعه فى زنزانة انفرادية، لكنها وصفت الإجراء بأنه قرار إدارى يخص مصلحة السجون ولا يمكن الاعتراض عليه.

وأكدت المصادر، أن هيئة الدفاع كانت قد تقدمت ببلاغات وشكاوى إلى النائب العام تعترض خلالها على الإجراءات التى اتخذتها إدارة السجن ضد "أبو إسماعيل" خلال الفترة الأخيرة التى تضمنت سحب أوراق المرافعات والقضايا الخاصة به من زنزانته، لافتة إلى أنه كان يعد بنفسه مرافعاته عن نفسه فى القضايا المختلفة المتهم بها.

وأوضحت المصادر، أن الزيارات ممنوعة عن أبو إسماعيل وعدد من قيادات الإخوان منذ 3 أشهر.

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