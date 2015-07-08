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عاطلان يقتلان راعى أغنام بالمنوفية بسبب خلافات على أولوية المرور

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عاطلان يقتلان راعى أغنام بالمنوفية بسبب خلافات على أولوية المرور عاطلان يقتلان راعى أغنام بالمنوفية بسبب خلافات على أولوية المرور
تجرد عاطلان بمركز بركة السبع فى محافظة المنوفية، من مشاعر الإنسانية واعتديا على راعى أغنام باستخدام آلة حادة حتى فارق الحياة، بسبب خلافات على أولوية المرور على الطريق أثناء استقلالهما عربة كارو، تم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى، مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم محمد الضبع رئيس مباحث مركز بركة السبع يفيد من وصول "ربيع .م .ع"، 53 عاما، راعى أغنام إلى مستشفى بركة السبع المركزى جثة هامدة.

بسؤال شقيقه "محمد"، اتهم كلا "محمد م.أ"، 20 عاما، عاطل، وشقيقه "أحمد"، 38 عاما، عاطل، بضربه بآلة حادة حتى فارق الحياة بسبب خلافات على أولوية المرور على الطريق، أثناء أستقلالهما عربة كارو، تم نقله إلى المستشفى وتوفى عقب وصوله وتم تحرير محضر بالواقعة.

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مصر 365