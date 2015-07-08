مصرع سائق شاحنة الزيوت على طريق "بورسعيد - القاهرة" بالإسماعيلية

لقى سائق مصرعه نتيجة انقلاب شاحنة الزيوت التى يقودها على طريق بورسعيد القاهرة، أمام منطقة نمرة 3 بالقنطرة غرب بينما تم إنقاذ تباع السيارة.

كان اللواء منتصر أبو زيد مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد رضا طلب مدير النجدة، يفيد انقلاب شاحنة محملة بزيوت الطعام على طريق بورسعيد القاهرة أمام منطقة نمرة 3 بالقنطرة غرب، ما أدى إلى توقف حركة المرور من الاتجاهين ومصرع سائق السيارة التى لم تحدد شخصيته وبياناته حتى الآن وتم إنقاذ تباع السيارة المرافق للسائق.

وصرح مصدر أمنى أنه حتى الآن مازالت قوات التدخل السريع والأوناش تقوم برفع السيارة من الطريق والعمل على استعادة حركة المرور على الطريق.

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http://www.youm7.com/story/2015/7/8/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%AA-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF--%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3/2256910#.VZxznPmqqko

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