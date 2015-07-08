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القبض على "الطاير" بتهمة الاستيلاء على أختام وأكلاشيهات حكومية بالمنوفية

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القبض على "الطاير" بتهمة الاستيلاء على أختام وأكلاشيهات حكومية بالمنوفية القبض على "الطاير" بتهمة الاستيلاء على أختام وأكلاشيهات حكومية بالمنوفية
تمكنت مباحث قسم شبين الكوم، من القبض على عاطل بتهمة التزوير فى أوراق رسمية وبحوزته أكلاشيهات خاصة بالقيادات لتزوير الشهادات والأوراق الرسمية، تم تحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم "محمد أبو العزم" رئيس مباحث قسم شبين الكوم يفيد بقيام " إبراهيم.م.ع " وشهرته "الطاير" عاطل ومقيم بمساكن العمال شبين الكوم المدرج تحت رقم 11/271 فئة ب بحيازته أختاما حكومية وعدة أكلاشيهات خاصة بالمصالح الحكومية والقيادات الخاصة ويعتمد الأوراق الصادرة من تلك الخدمات الحكومية لاستخدمها فى غير الأحوال المصرح بها قانونى.

بتقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة، تم ضبط المتهم بحوزته ختم شعار الجمهورية الخاص بمستشفى شبين الكوم التعليمى المسروق من عدة أعوام وبعض الأكلاشيهات الخاصة بالقيادات للعمل على تزوير الشهادات وضبط بحوزته أيضا عدد 90 قرصا مخدرا ومبلغا ماليا وهاتفا محمولا تم تحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.
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