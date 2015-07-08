سقوط عصابة سرقة هواتف وحقائب المواطنين فى السلام بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، فى القبض على عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين وخطف الحقائب والهواتف المحمولة، والذين اعترفوا بارتكاب عدة وقائع سرقة المواطنين، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيق.

البداية كانت مع تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المعادى، معلومات مفادها أن كلا من "أحمد إ ح" 18 سنة، عاطل، ومقيم دائرة قسم البساتين، و"محمد ن ح " 18 سنة، عاطل، يكونان فيما بينهما تشكيلاً عصابيا تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمولة وحقائب السيدات بأسلوب الخطف باستخدام دراجة بخارية.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما أثناء استقلالهما دراجة بخارية "توك توك" ملك وقيادة الأول، وبمواجهتهما اعترفا بصحة المعلومات وارتكاب 6 حوادث سرقات هواتف محمولة وحقائب سيدات بذات الأسلوب وهى سرقة حقيبة يد بداخلها هاتف محمول ومتعلقات المواطنة "ازدهار جمعة" 25 سنة، ربة منزل ومقيمة دائرة القسم والمحرر بشأنها محضر جنح المعادى، وسرقة هاتف محمول من المواطنة "منال رمزى" 49 سنة، ربة منزل ومقيمة دائرة قسم دار السلام، والمحرر بشأنها محضر جنح القسم، وسرقة هاتف محمول من المواطن "عاطف مصطفى" 48 سنة، موظف ومقيم دائرة القسم والمحرر بشأنها محضر جنح القسم، وسرقة هاتف محمول من المواطن "محمد هانى" 15 سنة، طالب ومقيم دائرة قسم دار السلام والمحرر بشأنها محضر جنح المعادى، وسرقة هاتف محمول من المواطن "شريف محمد" 38 سنة، عامل ومقيم دائرة قسم دار السلام والمحرر بشأنها محضر جنح المعادى، وسرقة حقيبة يد بداخلها هاتف محمول ومتعلقات المواطنة "نجدة إسماعيل" 44 سنة، ربة منزل ومقيمة دائرة قسم البساتين والمحرر بشأنها محضر جنح المعادى .

كما تمكن رجال المباحث بإرشاد المتهمين من ضبط المسروقات لدى عميلهما، وبعرض المضبوطات على المجنى عليهم، تعرفوا عليها واتهموهما بالسرقة فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.