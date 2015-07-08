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"رسالة" بالسويس تنظم حملة توعية ضد سرطان الثدى ودعما لمستشفى بهية

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أقامت جمعية رسالة عدة فعاليات استمرت على مدار أمس الثلاثاء بالسويس للتوعية ضد مرض سرطان الثدى ومدى خطورته ومدى أهمية الاكتشاف المبكر له، وذلك بالمصالح الحكومية والمدارس، لتعريف الأهالى بمستشفى بهية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدى بالمجان، والتى يعتبر آخر مشروعات رسالة الخيرية لخدمة كل المصريين.

واستمرت حملات دعم بهية طوال اليوم فى المواصلات العامة والمحلات والشوارع وحتى أذان المغرب، حيث قام المتطوعون بتوزيع إفطار للصائمين بالشوارع، ومعها تعريف بالمستشفى، وفى نهاية اليوم تم عمل كرنفال احتفالى فى وسط المدينة، لتوزيع الهدايا على المواطنين ورسم على وجوه الأطفال وتوزيع "الفيشار" والحلوى عليهم، وكذلك بيع منتجات دعائية رمزية لصالح مستشفى بهية.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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