إغلاق كلى لـ3 مدن وقراها بشمال سيناء وسماع دوى انفجارات جنوب الشيخ زويد

أغلقت قوات الأمن بشكل كلى 3 مدن والقرى التابعة لها بشمال سيناء، وقال مصدر أمنى بشمال سيناء إن المدن هى العريش والشيخ زويد ورفح والتى تخضع لحظر تجوال كل ليلة يستمر حتى الصباح، وخلاله يتم إغلاق المنطقة من مدخل مدينة العريش الغربى بقرية الميدان حتى الحدود الدولية مع قطاع غزة .

من جانبهم التزم الأهالى بقرار حظر التجوال، وأغلقت المحلات أبوابها وخلت الشوارع من المارة وتجوب آليات أمنية هذه المناطق .

وقال أهالى إنه سمع دوى انفجارات متكررة جنوب الشيخ زويد، فيما تطلق القوات من مختلف ارتكازاتها نيران تحذيرية بكثافة.