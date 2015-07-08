أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أهالى البرلس يسحلون "بلطجى" أصاب بعضهم بطلقات.. والشرطة تمنعهم من قتله

Google+ Print
أهالى البرلس يسحلون "بلطجى" أصاب بعضهم بطلقات.. والشرطة تمنعهم من قتله أهالى البرلس يسحلون "بلطجى" أصاب بعضهم بطلقات.. والشرطة تمنعهم من قتله
يحاول رجال الشرطة بالبرلس منع عدد من الأهالى يتواجدون أمام نقطة الشرطة بالبرلس من محاولة الفتك بأحد الخارجين على القانون مارس البلطجة على عدد منهم.

ويحاول اللواء إبراهيم عوض، رئيس فرقة شرطة الحامول وبلطيم وعدد من القيادات الأمنية تهدئة الأهالى وإقناعهم بفض تواجدهم، ولكن البعض مصمم على قتل الخارج على القانون.

وكانت منطقة الغالمية بمدينة برج البرلس، قد شهدت مساء اليوم، مطاردة بين عدد من الأهالى وأحد "البلطجية بعد قيامه بإطلاق عشوائى للنيران داخل المدينة لبث الرعب فى نفوس الأهالى".

ونشبت مشاجرة دامية بين اثنين من سائقى "التوك توك" فقام على إثرها أحد السائقين باستدعاء شقيقه الخارج على القانون وعند حضوره أطلق عدة طلقات نارية فى الهواء لبث الرعب فى نفوس المواطنين واستطاع عدد من الأهالى الإمساك به وتلقينه "علقه ساخنة" عقب إصابته عدد من الأشخاص من أبناء مدينة البرلس بطلقات نارية.

وقام الأهالى بتحطيم سيارة وتوك توك تابعين له وجردوا البلطجى من ملابسه و"جروه"على الطريق لمسافة طويلة .

وأبلغ الأهالى قوات الشرطة ومرفق الإسعاف وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف التابعة لمركز إسعاف بلطيم وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلطيم المركزى ونقل 3 أشخاص إلى مستشفى طوارئ المنصورة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365