أهالى البرلس يسحلون "بلطجى" أصاب بعضهم بطلقات.. والشرطة تمنعهم من قتله

يحاول رجال الشرطة بالبرلس منع عدد من الأهالى يتواجدون أمام نقطة الشرطة بالبرلس من محاولة الفتك بأحد الخارجين على القانون مارس البلطجة على عدد منهم.

ويحاول اللواء إبراهيم عوض، رئيس فرقة شرطة الحامول وبلطيم وعدد من القيادات الأمنية تهدئة الأهالى وإقناعهم بفض تواجدهم، ولكن البعض مصمم على قتل الخارج على القانون.

وكانت منطقة الغالمية بمدينة برج البرلس، قد شهدت مساء اليوم، مطاردة بين عدد من الأهالى وأحد "البلطجية بعد قيامه بإطلاق عشوائى للنيران داخل المدينة لبث الرعب فى نفوس الأهالى".

ونشبت مشاجرة دامية بين اثنين من سائقى "التوك توك" فقام على إثرها أحد السائقين باستدعاء شقيقه الخارج على القانون وعند حضوره أطلق عدة طلقات نارية فى الهواء لبث الرعب فى نفوس المواطنين واستطاع عدد من الأهالى الإمساك به وتلقينه "علقه ساخنة" عقب إصابته عدد من الأشخاص من أبناء مدينة البرلس بطلقات نارية.

وقام الأهالى بتحطيم سيارة وتوك توك تابعين له وجردوا البلطجى من ملابسه و"جروه"على الطريق لمسافة طويلة .

وأبلغ الأهالى قوات الشرطة ومرفق الإسعاف وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف التابعة لمركز إسعاف بلطيم وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلطيم المركزى ونقل 3 أشخاص إلى مستشفى طوارئ المنصورة .