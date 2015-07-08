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وسيم السيسى: المصريون القدماء كانوا يصومون رمضان بالتقويم القمرى

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وسيم السيسى: المصريون القدماء كانوا يصومون رمضان بالتقويم القمرى وسيم السيسى: المصريون القدماء كانوا يصومون رمضان بالتقويم القمرى
قال وسيم السيسى،عالم المصريات، إن المصريين القدماء كانوا يصومون شهر رمضان، 30 يوما فى السنة بالتقويم القمرى، رغم أن تقويمهم هو الشمسى، إلا أنهم احتفظوا بالقمرى فى الأعياد والمناسبات الدينية، وكان العيد يومين بعد هذا الصيام باسم "عيد السلام الكبير"، وباللغة المصرية القديمة "سيش شلام ربك"، وهو الموافق لليلة القدر.

وتابع السيسى، خلال حفل الإفطار الرمضانى الذى نظمته الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر مساء أمس الثلاثاء، تحت شعار" إفطار المحبة"، أن كلمة صوم هى كلمة مصرية قديمة وتنطق صاو أى يمتنع وكانوا يمتنعون عن الآكل والشرب حتى النساء، مشيرا إلى أن محاولات عدة أرادت تفتيت المصريين أبرزها مخطط وضع فى الخمسينيات وعرض على دافيد بن جوريون - أوّل رئيس وزراء لدولة إسرائيل- وهدفه تقسيم الدول الكبرى بالمنطقة العراق وسوريا ومصر، على أساس دينى وعرقى وطائفى، فرد بنجريون: نستطيع فعل ذلك فى العراق وسوريا ولا نستطيع فعله فى مع المسيحيين والمسلمين فلديهم تاريخ حضارى كبير.

وحضر حفل الإفطار الرمضانى، العديد من الشخصيات العامة والإسلامية، منهم الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكى للسينما، وهانى عزير أمين عام جمعية محبى مصر السلام، والآب يوحنا قلتة النائب البطريركى للكنيسة الكاثوليكية، وكمال الهلباوى القيادى السابق بجماعة الإخوان المسلمين، والشيخ مظهر شاهين، والكاتب يوسف القعيد، وإيهاب رمزى، البرلمانى السابق، ووسيم السيسى عالم المصريات.


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مصر 365

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