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أردوغان يعتزم الانقلاب على "أوغلو" والإطاحة به من حزب العدالة والتنمية

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أردوغان يعتزم الانقلاب على "أوغلو" والإطاحة به من حزب العدالة والتنمية أردوغان يعتزم الانقلاب على "أوغلو" والإطاحة به من حزب العدالة والتنمية
كشفت صحيفة "سوزجو" التركية عن معلومات تتعلق بالخطة القادمة لرجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية حال توجه تركيا إلى انتخابات برلمانية مبكرة.

وذكرت الصحيفة أن كواليس حزب العدالة والتنمية بدأت تتحدث عن السعى لتعيين وزير المواصلات والملاحة البحرية والمواصلات السابق بينالى يلدريم، المعروف بقربه الشديد من أردوغان، خلفًا لرئيس الحزب الحالى أحمد داوداوغلو، فى حالة عدم تشكيل قبل انعقاد المؤتمر العام للحزب، مشيرة إلى أن التطورات الأخيرة التى طرأت على المشهد السياسى فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الائتلافية، غيَّرت حسابات حزب العدالة والتنمية.

يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية عقد مؤتمره العام العادى الرابع فى 12 سبتمبر 2012. ومن المعتاد أن تعقد الأحزاب السياسية فى تركيا مؤتمرها العام مرة واحدة كل 3 سنوات.

وفى حالة التزام حزب العدالة والتنمية بأجندته، فسيكون من المقرر أن يعقد مؤتمره قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل. إلا أنه من المتوقع أن يُعقد المؤتمر فى أغسطس المقبل، بسبب مفاوضات تشكيل الحكومة الائتلافية، واحتمالات اللجوء إلى الانتخابات المبكرة.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان لا تروق له الاستراتيجية التى يتبعها رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، ويفكر فى تعيين اسم أكثر صلة به محل داود أوغلو فى رئاسة الحزب.

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مصر 365

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