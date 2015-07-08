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انقلاب شاحنة زيوت يوقف المرورعلى طريق (بورسعيد- القاهرة) بالإسماعيلية

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انقلاب شاحنة زيوت يوقف المرورعلى طريق (بورسعيد- القاهرة) بالإسماعيلية انقلاب شاحنة زيوت يوقف المرورعلى طريق (بورسعيد- القاهرة) بالإسماعيلية
توقفت الحركة المرورية على طريق (بورسعيد- القاهرة الدولى) بالإسماعيلية بسبب انقلاب شاحنة زيوت طعام أمام منطقة نمرة 3 بالقنطرة غرب.

تلقى اللواء منتصر أبوزيد مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد انقلاب شاحنة محملة بزيوت الطعام فى الجزيرة الوسطى بمنطقة نمرة 3 التابعة بالقنطرة غرب.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بخمس سيارات مطافئ وسيارة تدخل سريع تابعة للحماية المدنية وجار التعامل مع السيارة المقلوبة، ومازالت السيارات تتكدس على الطريق بطول عشرات الكيلو مترات.

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