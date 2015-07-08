"التطوير الحضرى" تعلن عن طرح وظائف شاغرة بتخصصات مختلفة

أعلنت وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة استكمالا للهيكل الوظيفى للوزارة، وتنوعت الوظائف المطروحة بين التخصصات الآتية..>-وظيفة مهندس بالتخصصات "مدنى وبيئى ومخلفات وتخطيط عمرانى".

- وظيفة قانونى حاصل على مؤهل مقبول فأعلى لايشترط سنوات خبرة معينة

>- وظيفة باحث تنظيم وإدارة

>-وظيفة كاتب

>- وظيفة تمويل ومحاسبة يشترط إجادة الحاسب الآلى واللغة الإنجليزية.

>- وظيفة إعلام يشترط إجادة اللغة الإنجليزية

>- وظيفة أخصائى حاسبات.

>-وظيفة باحث تخطيط ومتابعة

>- وظيفة باحث شئون عاملين

>-وظيفة باحث شئون بيئية

>- وظيفة فنى تشغيل

>- وظيفة خدمات معاونة

>-وظيفة أمن

>-وظيفة سائق سيارة

>- وظيفة سائق موتوسكيل

ويشترط على المتقدم للوظائف سالفة الذكر إعداد بيان حالة وظيفة معتمد من شئون العاملين، فضلا عن الموقف من الجزاءات والإحالة للتحقيق، وبيان إبراز إنجازات المتقدم للوظيفة، ومن المقرر أن يتم استلام آخر أوراق التقدم للعمل 9 يوليو 2015.