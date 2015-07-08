والد أحد شهداء سيناء يطلب لقاء الرئيس..ويؤكد: ابنى فداء لزملائه ومصر

"أطلب مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسى ليقول لى أن ابنى بطل.. ليقول لى إن ابنى حسام هو الذى تصدى لسيارة مفخخة عند كمين سدرة أبو الحجاج فى الشيخ زويد وأنقذ 26 من زملائه".. هكذا قال جمال كامل والد المجند الشهيد حسام باكياً ابنه فى لقائه بالإعلاميين سامى عبد الراضى وأحمد سعيد بقناة "c r t".

وأكد والد الشهيد أنه احتسب ابنه من الشهداء منذ التحاقه بالجيش فى سيناء، مؤكدا أن جد حسام حارب فى 67 و73 وكان يقول لحفيده "خليك بطل وواجه العدو بجسارة ".

وأكد الأب أنه ظل 48 ساعة لا يعرف مصير ابنه إلى أن أخبره أحد زملائه فى اتصال تليفونى باستشهاده، وتم دفنه فى مقابر الشهداء وأن المحافظة ستقيم عزاء شعبيا له.

واختتم الأب حديثه بطلب مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسى ليقول له إن ابنه بطل وافتدى زملاءه وافتدى مصر .