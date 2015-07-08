مصدر قضائى: صاحب كلب شارع الهرم ما زال هارباً وجهود مكثفة لضبطه

عقب التصريحات التى أدلت بها والدة الطفل محمد مصطفى الذى عقره كلب حراسة بمنطقة الهرم بالجيزة لـ"اليوم السابع" واستنجدت فيها برئيس الوزراء ووزيرة السكان لتبنى قضيتها والوقوف بجانبها وتوفير العلاج اللازم لنجلها.

قال مصدر قضائى بنيابة الهرم فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن "مصطفى.ع" 30 سنة صاحب كلب شارع الهرم، الذى عقر الطفل محمد مصطفى وأصابه بجروح قطعية فى الوجه، ما زال هارباً وأن القوات الأمنية تعمل على ملاحقته لضبطه وإحضاره لتقديمه إلى العدالة.

وأضاف "المصدر"، أن النيابة تسلمت التقرير الطبى الخاص بالطفل، وتم إرفاقه بملف القضية، وأنهم طلبوا التحريات التكميلية حول الواقعة، وأكد وجود تنسيق بين الجهات القضائية والأجهزة الأمنية المختلفة لضبط المتهم.

وكان "مصطفى.ع" صاحب كلب الهرم، قد سلم نفسه إلى قسم شرطة الهرم بعد انتشار صور الطفل على صفحات التواصل الاجتماعى والمطالبات بمعاقبة صاحب الكلب، إلا أنه سرعان ما هرب قبل عرضه على النيابة للتحقيق.

وكانت والدة الطفل فاطمة سيد، قد استنجدت مؤخراً، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، بوزيرة السكان ورئيس الوزراء بعد تنصل المجلس القومى للأمومة والطفولة من صرف الأدوية اللازمة لعلاج نجلها عقب إعلانه تحمل تكاليف علاجه بالكامل.

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