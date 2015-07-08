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لتجنب العطش.. امضغ طعامك كويس وقلل السكر والملح فى السحور

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لتجنب العطش.. امضغ طعامك كويس وقلل السكر والملح فى السحور لتجنب العطش.. امضغ طعامك كويس وقلل السكر والملح فى السحور
كثير من الأشخاص يهملون تناول وجبة السحور كما يقومون بممارسة بعض العادات الغذائية الخاطئة وغير الصحية أثناء تناولهم وجبة السحور، وتساهم فى زيادة الشعور بالجوع والعطش.

وحول ذلك تقول الدكتورة مها شاكر، أخصائية التغذية العلاجية وعلاج النحافة، إنه يجب على الأشخاص الذين يرغبون فى الحفاظ على صحتهم ووزنهم مثاليا ضرورة الاهتمام بتعديل سلوكياتهم الغذائية عند تناول وجبتى الإفطار وكذلك السحور أيضا.

وتستكمل د.مها قائلة: يجب عدم إهمال تناول وجبة السحور كما أوصانا الرسول - عليه أفضل الصلاة والسلام - لتقليل الشعور بالجوع والعطش خاصة للأطفال وكبار السن ومرضى السكر والكبد، مع مراعاة الإرشادات التالية:
>1) مضغ الطعام جيدا مع عدم تناوله بسرعة.
>2) الابتعاد عن تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الأملاح، وكذلك السكريات أثناء وجبة السحور لتقليل الشعور بالعطش.
>3) الاهتمام بشرب المياه فى الفترة ما بين الإفطار والسحور لترطيب الجسم وتعويضه عن السوائل التى فقدها خلال وقت الصيام، نظرا لأن كثيرين يقومون بشرب المياه بكثرة وقت السحور اعتقادا بأن ذلك يفيدهم فى منع الشعور بالعطش، وذلك أمر غير صحيح.

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مصر 365