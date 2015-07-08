لو تخين أو نحيف أو عندك كوليسترول اعرف إزاى تستغل المكسرات فى حل مشكلتك

كثير من الأشخاص يفضلون تناول المكسرات بجميع أنواعها سواء منفصلة أو بإضافتها على الحلويات، وللمكسرات فوائد صحية عديدة.

حول ذلك تقول الدكتورة نهى سعيد استشارى التغذية العلاجية وعلاج السمنة، إن هناك أنواعا عديدة من المكسرات مثل الكاجو والفستق واللوز وعين الجمل البندق كما تعتبر أحد مصادر الغذاء النباتى، نظرا لأنها تحتوى على الألياف الطبيعية التى تحمى من الإصابة بأمراض القلب.

وتستكمل د. نهى قائلة "تحتوى المكسرات على الدهون الطبيعية والغير مشبعة والمفيدة وبالتالى تساهم فى تقليل نسبة الدهون الضارة بالجسم مثل الكولسترول".

وتنصح نهى مرضى الكولسترول ودهون الدم بتناول ما بين 3 إلى 5 حبات من المكسرات مرتين فى الأسبوع، وكذلك الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية مخصصة لإنقاص الوزن بأخذ نفس الكمية كما يمكن تناول المكسرات كبديل للوجبات الغذائية الخفيفة وذلك لمن يريد تخفيف الوزن أو يتبع حمية رياضية لتثبيت الوزن.

وتتابع د. نهى قائلة "أن الأشخاص الذين يرغبون فى زيادة وزنهم أن يمكنهم تناول المكسرات محمصة أو مملحة مع قطع الشوكولاتة أو التمر بذلك تزيد قيمتها الغذائية، وتصبح مفيدة بالنسبة للشخص النحيف كما تساهم الألياف والمضادات الأكسدة الموجودة فى المكسرات على الوقاية من الأمراض السرطانية خاصة التى لها علاقة بالمعدة والأمعاء.