الأهلي: سنعقد جلسة مع فتحي خلال ساعات لحسم عودته

"أحمد فتحي بالنسبة لنا من أهم اللاعبين. وأظن أننا سنزيل أي عقبات لضم اللاعب". هكذا تحدث علاء عبد الصادق مدير الكرة في الأهلي للصحفيين.

وكانت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قد ذكرت أن النجم المصري المخضرم اتفق مع نادي أم صلال على فسخ عقده.

وصرح عبد الصادق للصحفيين "لم يفسخ فتحي عقده مع أم صلال حتى الآن".

ثم استدرك "لكننا سنجتمع مع أحمد فتحي خلال فترة قصيرة لحسم أمر عودته إلى القلعة الحمراء".

وتابع "فتحي هو أحد أبناء النادي. نعتز بهم جدا".

وأردف "لا أظن أن هناك أي عقبات ستقف في طريق عودة أحمد فتحي لبيته. وسنعمل على تذليل أي شيء قد يحول دون ذلك لو كانت رغبة اللاعب هي العودة".