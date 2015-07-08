بيتر وشريف حازم جاهزان للملعب المالي

عاد بيتر إيبي مهاجم الأهلي للمشاركة في تدريبات الفريق الأحمر استعدادا لمواجهة الملعب المالي يوم الأحد في الجولة الثانية من مجموعات كأس الكونفدرالية.

وشارك بيتر في المران الجماعي بعد تخلصه من آلام العضلة الخلفية ليكون لائقا طبيا للمشاركة.

كما انتظم شريف حازم مدافع الفريق في التدريبات بعد تعافيه من الخلع البسيط في الكتف.

وفي إطار المران، غاب محمد رزق لاعب الوسط عن تدريبات الكرة واكتفى بالجري حول الملعب بسبب إصابته بالإجهاد العضلي.

ولن يسافر رزق مع الأهلي إلى مالي بسبب ظروف التجنيد.

وفاز الأهلي على المصري 2-0 يوم الأثنين في الدوري المصري.