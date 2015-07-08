الأهلي يطير لمالي بـ14 لاعبا و3 حراس

أعلن فتحي مبروك المدير الفني للأهلي عن قائمة فريقه لمواجهة الملعب المالي في الجولة الثانية من مجموعات كأس الكونفدرالية يوم الأحد.

وضمت القائمة 17 لاعبا في غياب ثمانية لاعبين وهم وليد سليمان ومحمد عاني وحسام عاشور للإيقاف وبيتر إيبي وكريم بامبو وأحمد عبد الظاهر للإصابة وإسلام رشدي ومحمد رزق بسبب التجنيد.

وتقام المباراة في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، ويبحث الأهلي عن الفوز للحفاظ على صدارة المجموعة التي يحتلها بالفوز على الترجي 3-0.

والتالي القائمة كاملة:

حراسة المرمى: مسعد عوض - شريف إكرامي - أحمد عادل

الدفاع: باسم علي - محمد نجيب - سعد سمير - حسين السيد - صبري رحيل - شريف حازم

الوسط: حسام غالي - عبد الله السعيد - تريزيجيه - عبد الله السعيد - رمضان صبحي

الهجوم: صلاح الدين سعيد - عماد متعب - عمرو جمال