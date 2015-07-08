الجيش الجزائرى يتدخل لإنهاء الصدامات المذهبية جنوب البلاد

قرر الجيش الجزائرى التدخل فى محاولة لإنهاء الصدامات المذهبية بين العرب (المالكيين) والأمازيغ (الإباضيين) المتواصلة بولاية غرداية منذ نهاية 2013، مما تسبب فى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقالت وزارة الدفاع فى بيان لها إنه إثر الأحداث التى شهدتها منطقة بغرداية فجر اليوم الثلاثاء، والتى أودت بحياة شاب يبلغ من العمر 17 عاما وإصابة شابين آخرين بجروح، تنقل اللواء الشريف عبد الرزاق قائد الناحية العسكرية الرابعة ( التقسيم العسكرى الذى يضم ولاية غرداية ومناطق أخرى)، الى ولاية غرداية للوقوف الميدانى على الوضع السائد.

وأوضح البيان أن اللواء الشريف عبد الرزاق عقد على الفور " اجتماعا لضبط الخطة الأمنية ولتنسيق الجهود بقصد تفادى تكرار مثل هذه التجاوزات الخطيرة ولاستعادة الأمن والاستقرار بمنطقة غرداية". كما اجتمع مع كافة الأطراف المعنية بعملية التهدئة واستتباب الأمن والطمأنينة بغرداية.

ولم تذكر وزارة الدفاع تفاصيل الخطة الأمنية لاستعادة الأمن بمنطقة غرداية. وكانت قوات الشرطة والدرك الوطنى (جهاز يتبع وزارة الدفاع الوطنى) فشلتا فى فرض الأمن وإعادة الهدوء الى منطقة غرداية.