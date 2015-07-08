مسئول قضائى تونسى: حبس 4 موظفيين بتهمة التجسس لصالح أطراف أجنبية

قال سفيان السليطى ،الناطق الرسمى باسم المحكمة الابتدائية التونسية ، إن قاضى التحقيق بالمحكمة المتعهد بملف شبكة التجسس التى تقودها أطراف أجنبية بتونس قرر حبس 4 موظفين تونسيين من بينهم امرأة ، وجميعهم يعملون فى البلديات.

وقال السليطى ، فى تصريحات له اليوم "الثلاثاء" أوردتها وكالة أنباء تونس "وات" ، إن النيابة العمومية قد أمرت بفتح تحقيق فى هذه القضية ، وذلك فى أعقاب تواتر معلومات تفيد بالكشف عن شبكة تجسس تقودها أطراف أجنبية قامت بتجنيد عدد من التونسيين العاملين بدوائر بلدية وإدارات عمومية .

جدير بالذكر أن وسائل إعلامية تونسية قد أوردت أخبارا اليوم تفيد بالكشف عن شبكة تجسس أجنبية يقودها دبلوماسيون روس ، قاموا بتجنيد عدد من الموظفين التونسيين العاملين فى بلديات وإدارات عمومية حساسة.