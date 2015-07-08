مقتل 10 مدنيين ببنغازى بينهم 4 أشقاء جراء سقوط قذيفة وإطلاق الرصاص العشوائى

لقى عشرة مدنيين مصرعهم، بينهم أربعة أشقاء جراء سقوط قذيفة عشوائية على منطقة بوهديمة بمدينة بنغازى وإطلاق رصاص عشوائى .

وقال مدير المكتب الإعلامى بمركز بنغازى الطبى خليل قويدر ، فى تصريح صحفى إن المركزاستقبل اليوم الثلاثاء ،10 قتلى من منطقة بوهديمة ببنغازي، منهم 7 قتلوا جراء شظايا قذيفة سقطت عليهم بينهم 4 أشقاء ، عقب خروجهم من صلاة الفجر بمسجد قباء الواقع خلف نادى بنغازى الجديدة ، فيما تم قتل الآخرون نتيجة رصاص عشوائى .

يشار إلى أن منطقة بوهديمة بمدينة بنغازى تتعرض من حين لآخر لسقوط قذائف بشكل عشوائي،ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين.

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