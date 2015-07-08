مقتل 10 مدنيين ببنغازى بينهم 4 أشقاء جراء سقوط قذيفة وإطلاق الرصاص العشوائى

لقى عشرة مدنيين مصرعهم، بينهم أربعة أشقاء جراء سقوط قذيفة عشوائية على منطقة بوهديمة بمدينة بنغازى وإطلاق رصاص عشوائى .إعلان - Ads إعلان - Ads
يشار إلى أن منطقة بوهديمة بمدينة بنغازى تتعرض من حين لآخر لسقوط قذائف بشكل عشوائي،ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين.
وقال مدير المكتب الإعلامى بمركز بنغازى الطبى خليل قويدر ، فى تصريح صحفى إن المركزاستقبل اليوم الثلاثاء ،10 قتلى من منطقة بوهديمة ببنغازي، منهم 7 قتلوا جراء شظايا قذيفة سقطت عليهم بينهم 4 أشقاء ، عقب خروجهم من صلاة الفجر بمسجد قباء الواقع خلف نادى بنغازى الجديدة ، فيما تم قتل الآخرون نتيجة رصاص عشوائى .
يشار إلى أن منطقة بوهديمة بمدينة بنغازى تتعرض من حين لآخر لسقوط قذائف بشكل عشوائي،ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين.
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