أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل 10 مدنيين ببنغازى بينهم 4 أشقاء جراء سقوط قذيفة وإطلاق الرصاص العشوائى

Google+ Print
مقتل 10 مدنيين ببنغازى بينهم 4 أشقاء جراء سقوط قذيفة وإطلاق الرصاص العشوائى مقتل 10 مدنيين ببنغازى بينهم 4 أشقاء جراء سقوط قذيفة وإطلاق الرصاص العشوائى
لقى عشرة مدنيين مصرعهم، بينهم أربعة أشقاء جراء سقوط قذيفة عشوائية على منطقة بوهديمة بمدينة بنغازى وإطلاق رصاص عشوائى .

وقال مدير المكتب الإعلامى بمركز بنغازى الطبى خليل قويدر ، فى تصريح صحفى إن المركزاستقبل اليوم الثلاثاء ،10 قتلى من منطقة بوهديمة ببنغازي، منهم 7 قتلوا جراء شظايا قذيفة سقطت عليهم بينهم 4 أشقاء ، عقب خروجهم من صلاة الفجر بمسجد قباء الواقع خلف نادى بنغازى الجديدة ، فيما تم قتل الآخرون نتيجة رصاص عشوائى .

يشار إلى أن منطقة بوهديمة بمدينة بنغازى تتعرض من حين لآخر لسقوط قذائف بشكل عشوائي،ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365