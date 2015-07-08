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احباط هجوم انتحارى لـ"داعش" قرب الفلوجة فى العراق

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احباط هجوم انتحارى لـ"داعش" قرب الفلوجة فى العراق احباط هجوم انتحارى لـ"داعش" قرب الفلوجة فى العراق
أحبطت فرقة التدخل السريع العراقية محاولة تفجير صهريج، فخخه انتحارى من تنظيم "داعش" الإرهابى اليوم الثلاثاء، وتمكنت من إحباط هجوما على القطاعات الأمنية قرب منطقة الحى الصناعى فى الفلوجة شرق الرمادى بمحافظة الأنبار.

وذكر بيان صحفى لخلية الإعلام الحربى بوزارة الداخلية العراقية أن القوة تمكنت أيضا من تدمير سيارة مزودة برشاش أحادي، وقتل من كانوا على متنها من مسلحى داعش فى منطقة الحراريات فى الفلوجة.

وأشار البيان إلى أن طيران الجيش نفذ سبع طلعات جوية، إحداها فى قضاء "بيجي" بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق خلف مديرية الشرطة، بعد رصد قرابة 30 من مسلحى داعش معظمهم من الأفغان.. كما دمر مركبة مدرعة ومقر سرية مابين قضاء حديثة ومنطقة "البوحياة" بالأنبار، وكذلك استهدف مجموعة من الإرهابيين فى منطقة الملاحمة بالأنبار.

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