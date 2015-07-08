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بالفيديو.. مشادة كلامية بين مسئول ليبيى وجورج جالوى بسبب ليبيا

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بالفيديو.. مشادة كلامية بين مسئول ليبيى وجورج جالوى بسبب ليبيا بالفيديو.. مشادة كلامية بين مسئول ليبيى وجورج جالوى بسبب ليبيا
تعرض المتحدث باسم الحزب الديمقراطى فى ليبيا صبرى مالك للإحراج الشديد فى حلقة نقاشية عن ليبيا مع البرلمانى البريطانى السابق جورج جالاوى.

وقال "مالك" خلال الحلقة النقاشية إنه يشكر البريطانية لمساعدتها على التخلص من الديكاتتور المستبد معمر القذافى، وبالأخص حزب المحافظين الذى يرعى حقوق الإنسان فى العالم على عكس حزب العمال الذى يرعى الديكتاتورية فى والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ووسط آسيا مثل رئيس الوزراء الأسبق تونى بلير وبيتر ميندلسون اللذان كانا يحصلان على رواتب من القذافى فى حين أن حزب المحافظين يدعم الربيع العربى.

ومن جانبه هاجم "جالوى" المسئول الليبى بقوله إن دعم حزب المحافظين للربيع العربى خطأ كبير، ويبدو أنك لم تزر ليبيا منذ فترة طويلة لكى تتحدث عن ليبيا وكأنها حققت نجاحا كبيراً.

وقال "جالوى" إن حزب المحافظين وحلف الناتو جعلا ليبيا أسوأ مما كانت عليه فى حكم القذافى بتقسيمها إلى أكثر من 100 جزء وأصبحت ترتكب بها المذابح وأصبحت البلاد تغرق فى سيل من الدماء، وأصبح الليبيون يفرون عبر القوارب إلى أوروبا ويغرقون فى البحر المتوسط، حتى أصبحت مدينة "سرت" تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابى.

وأكد "جالوى" قائلا: أى نجاح حققه الناتو فى ليبيا بعد سيطرة داعش والقاعدة عليها وتم اغتيال العديد من الشخصيات الليبية المهمة، موضحا أن ليبيا أصبحت كارثة مطلقة، بينما تعيش أنت "المسئول الليبى" هنا فى لندن فى أمن وأمان وتتلقى راتبا من حزب المحافظين.

بينما رد المسئول الليبى على جالوى متهما إياه بتلقى راتب من الرئيس الليبيى السابق معمر القذافى.

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مصر 365

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