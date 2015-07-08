القبض على طالبين ينتميان للإخوان وبحوزتهما شماريخ بكفر صقر بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع ضباط قطاع الأمن الوطنى بمحافظة الشرقية القبض على طالبين بالأزهر، وينتميان لعناصر تنظيم الإخوان، وبحوزتهما شماريخ، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مليجى فتوح مدير أمن الشرقية إخطارا من العميد عاطف مهران مدير المباحث الجنائية، بقيام ضباط البحث الجنائى بالتنسيق مع ضباط قطاع الأمن الوطنى بضبط كل من "أحمد ح ع" 18 سنة طالب بالصف الثالث الثانوى الأزهرى، و"مصطفى م ع " 17سنة طالب بالصف الثانوى الأزهرى وله بطاقة تخصص إجرامى يحمل رقم 17/40 والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرها القضية رقم 20 جنح مركز كفر صقر لسنة 2015 بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وتم ضبطهما وبحوزتهما كمية من الشماريخ، وبضبطهما تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.