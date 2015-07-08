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بالصور.. مدير أمن الشرقية يزور أمينى شرطة وخفير أصيبوا أثناء تأدية عملهم

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قام اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية ، اليوم ، بزيارة 3 من أفرد الشرطة بالمديرية والمحتجزين داخل مستشفى خاص بمدينة الزقازيق، حيث إنهم أصيبوا أثناء تأدية واجبهم الشرطى، فيما حرص كل من اللواء طارق عجيز مساعد مدير الأمن والعميد ماجد إبراهيم مدير إدارة مرور الشرقية والعقيد ياسر فاروق مدير العلاقات العامة بالمديرية ، على مرافقة المدير فى الزيارة .

والمصابون هم كل من " أمين شــرطة أحمد سعيد سيد وأمين شــرطة رضا حسينى عبد الفتاح حسنى والخفير نظامى محمود عثمان عطية.

واطمأن مدير الأمن من الأطباء المشرفين على حالة المصابين، على صحتهم والوقوف على مدى تقديم العناية الصحيـــة المـميزة لهـم بالمسـتشــــفى.

ووجه لهم مدير أمن الشرقية ،التحية والشكر الجزيل لما بذلوه أثناء تأدية واجبهم الشرطى وتعرض حياتهم للخطر، فداء لمصر وشعبها .

فيما أعرب المصابون عن خالص سعادتهم البالغة بزيارة مدير الأمن والقيادات الأمنية لهم .

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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