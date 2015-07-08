«الداخلية» تحتفي بيوم زايد للعمل الإنساني

شاركت وزارة الداخلية في فعاليات موسعة بيوم زايد للعمل الإنساني، عرفاناً من الجميع للنهج الإنساني الذي خطه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وجهوده الخيرية والإنسانية.

ونظم قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ فعالية احتفائية بهذا اليوم في نادي ضباط الشرطة بالعاصمة أبوظبي، بحضور اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة واللواء محمد أحمد المري مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بدبي والعميد منصور علي أحمد بن حمودة منسق عام الجنسية والإقامة والمنافذ والمديرين العامين للإقامة وشؤون الأجانب في الدولة ومديري الإدارات وعدد كبير من الضباط في القطاع.

وألقى اللواء الخييلي كلمة استذكر فيها مناقب ومآثر القائد المؤسس المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه » الذي لن ينساه العالم بأسره وسطر التاريخ أمجاده من ذهب.

وتحدث الشاعر سعيد بن كراز المهيري المستشار التراثي في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة بإيجاز عن تاريخ الإمارات مشيراً إلى أن المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أسس الدولة على المحبة والتآخي وتوفير الحياة الكريمة للجميع.

ذكرى

وكرمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي 23 من مستخدميها وألقى العقيد يوسف إسماعيل الخوري نائب المدير العام كلمة خلال الحفل في معهد الإمارات للجنسية والإقامة والمنافذ بحضور مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والعاملين قال فيها إن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان سيظل دائماً في قلوب أبناء شعبه الذي حقق لهم الحياة الكريمة مستذكراً جهوده الخيرية والإنسانية وأياديه البيضاء المعطاء في تقديم العون والمساعدة للمحتاجين في أرجاء العالم كافة، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وشاهد الحضور فيلما عن مسيرة وأعمال زايد الخير وبعد ذلك قام نائب مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي بتوزيع الهدايا على المكرمين .

واحتفت إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في العين بيوم زايد للعمل الإنساني وأكد العقيد خليفة مطر بالقوبع الحميري مدير الإدارة أن الاحتفاء بهذا اليوم مناسبة سنوية تستذكر فيها الإمارات مواقفه الإنسانية وأياديه البيضاء التي امتدت لكل بقعة في العالم لتعطي بسخاء ولتدعم العمل الإنساني والخيري والوقوف مع كل محتاج في أوقات الكوارث والأزمات والنكبات المختلفة للتخفيف عن الشعوب مضيفاً إن الاحتفال جاء لتبقى بصمات زايد الخير وأعماله الإنسانية منهجاً وقدوة لنا تحثنا على اقتفاء أثره سواء داخل الإمارات أو خارجها .

العمليات الشرطية

وشاركت الإدارة العامة للعمليات الشرطية في شرطة أبوظبي، في احتفالات الدولة بهذه المناسبة، وأكد اللواء عمير بن محمد المهيري مدير عام الإدارة العامة للعمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي أن يوم زايد للعمل الإنساني تحول إلى مناسبة للعطاء في دولة الإمارات التي عرف أهلها بالكرم ومساعدة الآخرين وهو الإرث الغالي الذي تركه فينا مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان « طيب الله ثراه ».

وأضاف إن الاحتفال بيوم العمل الإنساني، يجعلنا نواصل مسيرة العطاء في مختلف مناحي الحياة، وتقديم العون للآخرين سواء ضمن واجب العمل أو في جانب التطوع، الأمر الذي يعزز مسيرة دولة الإمارات في التكاتف والتعاضد بين جميع أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين.

وقام وفد من مديرية شرطة العين بزيارة عدد من المرضى بمستشفى توام والعين الحكومي تم خلالها تقديم باقات الورود لهم والاطمئنان على حالتهم الصحية، كما قاموا بزيارة الأطفال بمستشفى توام والعين متمنين لهم الصحة والعافية، وفي لفتة إنسانية تم خلالها تقديم باقات الورود والهدايا لهم والاطمئنان على حالتهم الصحية.

إفطار جماعي

ونظمت جمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية بفندق ريتز كارلتون بأبوظبي الإفطار الجماعي الثاني لذوى الإعاقة في إطار مناسبة «يوم زايد للعمل الإنساني ».

وقال العميد مهندس حسين احمد الحارثي مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي رئيس مجلس إدارة جمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية إن مبادرة الإفطار الجماعي الثاني التي تنظمها الجمعية للعام الثاني على التوالي تهدف الى إحياء الممارسات الإماراتية الأصيلة وتعزيز التلاحم المجتمعي والتماسك والتكافل مع ذوي الإعاقة بما يعزز من توفير الرعاية والسلامة المرورية لهم.

نهج زايد

كرمت «جمعية الإمارات للتوحد» شرطة أبوظبي وثمنت جهودها في إنجاح مبادرة «على نهج زايد 2» والتي استمرت على مدار الأسبوعين الماضيين واختتمت بالتزامن مع «يوم زايد للعمل الإنساني » في التاسع عشر من رمضان، عرفاناً من الجميع للنهج الإنساني الذي خطه المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه » وجهوده الخيرية والإنسانية .

وقال العقيد مبارك بن محيروم مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إن المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان « طيب الله ثراه»، أرسى نموذجاً فريداً للعمل الإنساني محلياً وعالمياً.