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والدنا زايد في قلوبنا

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والدنا زايد في قلوبنا والدنا زايد في قلوبنا

تفاعل مغردون في موقع التواصل الاجتماعي تويتر على وسمي (#يوم_زايد_للعمل_الإنساني) و (في_بيتنا_زايد) بمناسبة ذكرى رحيل المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه، التي تضمنت بين طياتها مكنونات عكست مدى حبهم وفخرهم وانتمائهم لوالدهم المغفور له بإذن الله مؤسس الدولة.

ودون عمر الساعدي « وفي جوف كل إنسان في الإمارات زايد حي ما مات بأفعاله وأقواله وأعماله»، وسجل أبو شوق« باختصار لن ننساك يامن جعلت اسم الإمارات من بين الدول العظمى، رحمك الله»، وجاءت مشاركة محمد القحطاني « ستبقى في سما الإمارت زايد وفي قلوب شعبك حب ما له حدود»، وتفاعل سيف الدرعي « من أقوال زايد: إن الحاضر الذي نعيشه الآن على هذه الأرض الطيبة هو انتصار على معاناة الماضي وقسوة ظروفه».

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