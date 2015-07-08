رئيس الدولة يعين عبد الرحيم الحمادي وكيلاً لوزارة البيئة والمياه

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتعيين عبد الرحيم محمد عبد الله الحمادي وكيلاً لوزارة البيئة والمياه.

ونص المرسوم رقم 76 لسنة 2015 على ترقية الحمادي إلى درجة وكيل وزارة، وتعيينه وكيلاً لوزارة البيئة والمياه.. وينفذ المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.

مشوار وظيفي

يذكر أن عبد الرحيم الحمادي بدأ مشواره الوظيفي عام 1993، حيث تخرج من جامعة هال في المملكة المتحدة بدرجة الماجستير في العلوم في إدارة الأعمال.

وتدرج عبد الرحيم الحمادي في عدد من الوظائف كان آخرها وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد لقطاع شؤون البيئة، ووكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة في الوزارة.

كما أنه عضو في مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للجمارك «FCA» والمركز الدولي للزراعة الملحية «ICBA».