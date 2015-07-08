الحماية المدنية بسوهاج تتمكن من السيطرة على ثلاث حرائق بطهطا وطما والمراغة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة وبإشراف اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج من السيطرة على ثلاث حرائق متفرقة بمراكز طهطا وطما والمراغة بمنزلين وجراج وسيارة دون وقوع خسائر بالأرواح.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من إدارة النجدة يفيد بتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على ثلاث حرائق متفرقة، حيث جاء الحريق الأول بناحية الجريدات دائرة مركز شرطة طهطا بمنزلى نادى ع ب ع 36 عاما عامل وسامى ن خ 39 عاما عامل ويقيمان بذات الناحية، ولـم ينتج عن ذلك ثمة إصابات أو وفيات وانحصرت التلفيات فـى احتراق بعض المنقولات المنزلية.

وبسؤال المذكورين أيدا ما جاء بالفحص ورجحا أن يكون الحريق بسبب حدوث ماس كهربائى ونفيا الشبهة الجنائية وقد أخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيـــــة وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة.

وكان الحريق الثانى بناحية ساحل طما دائرة مركز شرطة طما بجراج دراجات نارية توك توك خاص بمحمد ش م 64 عاما جزار ويقيم بذات الناحية، وبسؤاله رجح أن يكون الحريق بسبب حدوث ماس كهربائى لـم ينتج عن ذلك ثمة إصابات أو وفيات وانحصرت التلفيات فـى احتراق عدد "3" دراجات نارية توك توك وبسؤال هانى أ ت37 عاما حاصل على دبلوم ثانوى صناعى ويقيم بذات الناحية مالك أحد الدراجات البخارية أيد ما جاء بالفحص ونفى الشبهة الجنائية، وأخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيـــــة كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة.

أما الحريق الثالث فكان بناحية البطاخ دائرة مركز المراغة وقد انتقل مأمور المركز وضباط وقوات إدارة الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده وبالفحص تبين نشوب الحريق بالسيارة رقم 13255 نقل سوهاج ملك فتحى ع ش28 عاما حاصل على دبلوم ثانوى صناعى – ويقيم بذات الناحية لـم ينتج عن ذلك ثمة إصابات أو وفيات .

وقد انحصرت التلفيات فـى احتراق بعض أجزاء السيارة وبسؤال المذكور أيد ما جاء بالفحص ورجح أن يكون سبب الحريق ماسا كهربائيا بالسيارة ونفى الشبهة الجنائية أخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيـــــة كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة.