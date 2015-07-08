حظك اليوم.. توقعات الأبراج الأربعاء 8 يوليو 2015

1- حظك اليوم برج الحمل يوم الأربعاء 8 يوليو 2015

توقع ماغى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية والعاطفية

2- حظك اليوم برج الثور يوم الأربعاء 8 يوليو 2015

توقعات ماغى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى والعلاقات مع الآخرين

3- حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 8 يوليو 2015

توقعات ماجى فرج لبرج "الجوزاء" على المستوى العاطفى الاجتماعى

4-حظك اليوم برج السرطان يوم الأربعاء 8 يوليو 2015

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية والعاطفية

5 - حظك اليوم برج "الأسد" يوم الأربعاء 8 يوليو 2015

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية والعاطفية

6- حظك اليوم برج العذراء يوم الأربعاء 8 يوليو 2015

توقع ماغى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية والعاطفية

7- حظك اليوم برج الميزان يوم الأربعاء 8 يوليو 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية والعاطفية

8- حظك اليوم برج العقرب يوم الأربعاء 8 يوليو 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية والعاطفية

9- حظك اليوم برج القوس يوم الأربعاء 8 يوليو 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية والعاطفية.

10- حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 8 يوليو 2015

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية والعلاقة مع الآخرين

11- حظك اليوم برج الدلو يوم الأربعاء 8 يوليو 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية والعاطفية.

12- حظك اليوم برج الحوت يوم الأربعاء 8 يوليو 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>الحمل هو اجتماعى صاحب صفات حميدة وخصال رائعة عواطفه عميقة وهى مفتاح السر فى شخصيته يحب الأدب والشعر والفنون بصفة عامة وهو يملك كل الأدوات لأن يصبح مشهورًا.>حياتك العاطفية تسير بشكل جيد إلى حد ما وأنت تحاول التغلب على صعاب الحياة من وقت لآخر.>رجل البرج يجن بالشهرة والأضواء يستغل أناقته فى تحقيق أهدافه يحترم حرية الغير وهو صريح القلب يعبر بإخلاص عما يدور فى خاطره، يختار الجمال والجوهر معًا.>أنت شخص مخلص للغاية وتريد أن تسعد الشخص الذى تحبه بشكل كبير استمر فى ذلك وستجد الراحة.>رجل برج الجوزاء قلق يحتفظ بشكوكه وسوء ظنه بالناس، متنقل يهوى السفل والرياضة فخور بأناقته له شخصية قوية وإرادة صلبة، وهو مخلص جدا لمن يحبه فقط.>أنت شخص متردد للغاية حتى فى علاقاتك مع شريك حياتك ولذلك تحتاج إلى تفكير عميق قبل كل خطوة وهذا يضر بالعلاقة.>رجل برج السرطان حياته مبهجة يحب المغامرات والمفاجآت، هو كثير المغامرات النسائية ولكنه مخلص جدا حينما يقرر الزواج ويحب شريكته ويعطيها كل الاهتمام ، وفى مجال العمل يتخبط كثيرا لعدم اقتناعه بالدور الذى يقوم به.>انت شخص رومانسى وحنون وتجعل شريك حياتك فى أفضل حالاته استمر فى ذلك وستكسب وده بشكل سريع.>مولود برج الأسد قليل الصبر شخصيته مزدوجة ومتعدد المزاج له فى كل وقت حال وتصرف معين، يحب الجو المرح والضاحك وكثيرا ما نجده ينجح فى كسب الصداقات وعلاقاته مع الآخرين جيدة.>أنت الآن تمر بمرحلة خطرة فى حياتك العاطفيى ولا تعرف الطريقة السليمة للتعامل مع الموقف لذلك خذ النصيحة ممن هم أكثر خبرة.>امرأة برج العذراء تكره الخداع والمراوغة، شخصيتها قوية ولا تقبل المزايدة عليها، والمرأة العذراء لها سحر خاص لا يقاوم، فإذا أحبت فإن حبها ماء يروى عطش الحب وإذا كرهت يتحول كرهها إلى حقد وانتقام.>حياتك العاطفية تمر بشكل جيد وشريك حياتك يثق بك لأبعد الحدود ولا يوجد ما يعكر عليك حياتك حافظ على ذلك.>مواليد برج الميزان لديهم ثقة كبيرة فى أنفسهم ويعتمدون على ذلك فى أغلب مجالات حياتهم وهم شخصيات ذات طابع مرح ويحبه الجميع وقادرين على التعامل مع الظروف المختلفة.>أنت شخص متكبر فى الحب ويوجد من يريد أن يتقرب منك ولكنك غير قادر على اتخاذ هذه الخطوة وتكون مغامرا.>برج العقرب من الأبراج الملهمة للآخرين مواليد هذا البرج لديهم قدرة على الإبداع والتعامل مع الظروف المختلفة وهذا يؤهلهم ليكونوا أصحاب مناصب.>حياتك العاطفية تسير بشكل جيد وعلى الرغم من المشكلات والمخاوف التى تشعر بها إلا أنك تشعر بشكل جيد وتريد أن تستمر.>مواليد برج القوس شخصيات محبة لآخرين ويهتمون دائما بمشاعر الغير ولا يقومون بعمل أشياء مزعجة خاصة لأسرهم مضحيين ولديهم أهداف سامية.>حياتك العاطفية غير مبشرة وهناك الكثير من العوائق التى تجعلك تشعر بأنك مقيد داخل العلاقة لذلك لا تتردد فى التصرف كما يحلو لك.>مواليد برج الجدى لديهم طابع مختلف يحبون أن يكون لهم شعبية كبيرة ويكونوا محبوبين من الجميع ولا يقومون بعمل حساب بمشاعر الغير متعددى العلاقات وغير قادرين على تحمل المسؤلية.>حياتك العاطفية تسير بشكل جيد وأنت الآن وقعت فى الحب بشكل كبير فلا تترك عينك تزوغ على شخص أفضل.> برج الدلو من الأبراج المرحة التى لديها روح يحبها الجميع مبدعين فى عملهم ويحبون الجميع ولديهم أهداف كبيرة يعملون على تحقيقها.>حياتك العاطفية الآن أفضل بشكل كبير ولا يوج ما يعيق تقربك من حبيبك بعد الآن لذلك عليك أن تتحدث معه فى المشكلات العالقة لأنه الوقت المناسب.>مواليد برج الحوت لديهم سمات مميزة وطابع مرح يحبون المغامرة ويعيشون من أجل الآخرين ، يضحون لأكبر قدر وغير قابلين للانهزام.>حياتك العاطفية مزرية وأنت تحاول الخروج من علاقة فاشلة وتدخل فى أخرى لتعوض النقص الذى يملئ حياتك.