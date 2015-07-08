"التحالف الشعبى" ينظم ليلة رمضانية تخليدا لذكرى شيماء الصباغ بالإسكندرية

نظم حزب التحالف الشعبى الاشتراكى فى الإسكندرية ليلة رمضانية تخليدا لذكرى الشهيدة "شيماء الصباغ" " مساء اليوم الثلاثاء أمام بيت الشهيدة فى حى محرم بك بالإسكندرية.

وبدأت الليلة بمائدة افطار الشهيدة وقام عدد من الفنانين برسم مجموعة من الرسومات الفنية لشيماء بطريقة الجرافيتى أمام منزل الشهيدة والقيام بتزيين الشارع وتطويره.

وشارك فى الليلة لفيف من الفنانين والشعراء والأدباء، وعدد من قيادات حزب التحالف وأعضائه، وحضر عدد من قيادات ورموز العمل السياسى بالإسكندرية ومحبى وأصدقاء الشهيدة .