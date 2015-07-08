رئيس موانئ البحر الأحمر يتفقد ميناء سفاجا لاستقبال العمالة المصرية

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر يتفقد اليوم ميناء سفاجا بمحافظة البحر الأحمر لمتابعة إجراءات استقبال العمالة المصرية بدول الخليج والتأكيد على توفير كافة التسهيلات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالميناء.

كما تابع سير أعمال التطوير بالميناء وأكد مصطفى أن الهيئة فى انتظار انتهاء التحقيقات بحادث غرق العبارة طابا وأن اللجنة الفنية المشكلة من قبل وزير النقل انتهت من إعداد تقريرها وتم عرضه على وزير النقل.