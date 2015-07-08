تناول كوب من عصير الجريب فروت يوميًا يحميك من أمراض القلب

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها مؤخرًا صحيفة "ديلى ميل" البريطانية بخصوص الفوائد الصحية للجريب فروت، وهى من الفواكه الحمضية الغنية جدًا بفيتامين "ج" وتتمتع بقيمة غذائية عالية، ويعيبها فقط أنها تتداخل مع عمل الكثير من الأدوية، ولذا يجب ألا يتناولها المرضى إلا بعد استشارة الطبيب.

وأشارت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من المعهد الوطنى الفرنسى للأبحاث الزراعية إلى أن تناول كوب من مشروب الجريب فروت يساهم فى الوقاية من الإصابة بأمراض القلب، والتى تعد المسبب الأول للوفاة على مستوى العالم.

وفسر الباحثون ذلك بأن عصير الجريب فروت يحتوى على تركيزات عالية من المركبات الكيميائية التى تعزز الصحة ومنها مركبات الفلافانون، وهى تساهم فى تحسين الدورة الدموية وتعزيز صحة الأوعية الدموية بالجسم كله.

وأضاف الباحثون أن عصير الجروب فروت يساهم أيضًا فى تعزيز مرونة الأوعية الدموية ويحد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، لافتين أن العيب الوحيد يكمن فى آثاره الجانبيه الكثيرة، حيث يتداخل مع آلية عمل الكثير من الأدوية مثل بعض عقاقير علاج الكولسترول والضغط المرتفع.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "American Journal of Clinical Nutrition"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السادس من شهر يوليو الجارى.