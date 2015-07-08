للصائمين.. نصائح لزيادة معدل الحرق وتقليل الوزن أهمها الرياضة الخفيفة

كثير من الأشخاص يزيد وزنهم نتيجة الإفراط فى تناول الأطعمة غير الصحية الغنية بالدهون والسكريات والمرتبط تناولها بشهر رمضان ليس ذلك فقط بل وأيضا الإكثار من تناول كميات كبيرة من الأطعمة خلال وجبة الإفطار والسحور.

حول ذلك تقول الدكتورة مها شاكر، أخصائى التغذية العلاجية وعلاج النحافة، إن شهر رمضان ليس شهر الانشغال بالتفكير فى تحضير الولائم والأطعمة الكثيرة والمختلفة، وهو ما يساهم فى زيادة وزن الكثيرين خلال شهر رمضان نتيجة الممارسات الغذائية غير الصحية خلال تناول وحبة الإفطار.

وتستكمل د. مها قائلة: يجب على الأشخاص الذين يرغبون فى إنقاص وزنهم خلال شهر رمضان ضرورة مراعاة الإرشادات التالية:

1) الحرص على تناول كمية صغيرة من الطعام خلال وجبة الإفطار نظرًا لأن معدل حرق الدهون أثناء الإفطار قليل بعد عدد ساعات طويلة من الصيام.

2) الاهتمام بممارسة رياضة خفيفة قبل الإفطار بساعة أو بعد الإفطار بثلاث ساعات لحرق الدهون والسعرات الحرارية بالجسم.

3) عدم الإفراط فى تناول العصائر والسكريات وخاصة الحلويات الشرقية المرتبط تناولها بشهر رمضان نظرًا لأنها أحد عوامل زيادة الوزن لذلك يمكن استبدالها بتناول الفواكه أو ملعقة عسل أبيض أو أسود لإمداد الجسم بالطاقة اللازمة.