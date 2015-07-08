للأمهات.. تعرفى على أسباب رفض الطفل للرضاعة الطبيعية

الرضاعة الطبيعية هى أهم وسيلة لتغذية الطفل فى أول عامين من عمره، وقد أكدت العديد من الدراسات والأبحاث أن لبن الأم يتغير فى تركيبته مع نمو الطفل، وبما يلائم سنه واحتياجاته.

وعن الرضاعة الطبيعية أرسلت قارئة تقول إن طفلها عمره شهران ويرفض الرضاعة الطبيعية، وكلما حاولت إرضاعه بدأ فى البكاء والصراخ بعد فترة قصيرة وتسأل عن سبب تلك الحالة، ويجيب عن سؤالها الدكتور طلعت حسن سالم أستاذ طب الأطفال.

بكاء الطفل علامة على ضعف لبن الرضاعة

أسباب بكاء الطفل عند الرضاعة الطبيعية

>يوضح طلعت أن التأكد مما إذا كان لبن الثدى يفرز بكميات كافية لإشباع الطفل، هو أمر يصعب على الأم تحديده بدقة، لكن يعد البكاء المستمر وقلة ساعات النوم، وخسارة الوزن، من أهم العلامات التى تظهر على الطفل وتشير إلى قلة لبن الرضاعة الطبيعية.>تبعًا لوصف الأم من بكاء الطفل بعد فترة قصيرة على بداية الرضاعة، يوضح طلعت أن هذا السلوك يدل على بذل الطفل مجهودًا فى امتصاص اللبن دون مقابل، وهو ما يشعره باليأس ويدفعه إلى البكاء، نتيجة لشعوره بالجوع.

وينصح طلعت الأم بضرورة استشارة طبيب النساء، وتناول العلاجات التى تساعد على إدرار لبن الرضاعة بصورة أفضل، مع حرصها على تناول الطعام الصحى وخاصة الخضراوات الورقية والسوائل والماء.

وفى حالة استمرار تلك الشكوى، يمكن هنا البدء بتقديم الألبان الصناعية للطفل، وخاصة فى الرضعة التى تسبق موعد النوم ليلاً.