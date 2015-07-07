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ملكة جمال البوسنة متهمة بـ5 جرائم قتل

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الثلاثاء 07-07-2015 15:14

اعتقلت السلطات الكرواتية ملكة جمال البوسنة السابقة Slobodanka Tosica، وسلمتها لسلطات بلدها لاحقاً على خلفية تورطها في تنفيذ عمليات قتل وسرقة كبيرة مع حبيبها السابق Darko Elez، الذي يُعدّ أحد أخطر المجرمين في البوسنة.
وأشار المحققون إلى أن Slobodanka البالغة من العمر 29 عاماً، أُستعملت كطعم للقبض على صديقها السابق المحكوم بالسجن 22 عاماً.
وأكدت الشرطة البوسنية أن ملكة الجمال، المعروفة بميولها للرجال المجرمين، حاولت نصب فخ لصديقها السابق في قرية صغيرة، عندما ضربت له موعداً عن طريق رسالة نصية عبر الهاتف، ليجد نفسه هدفاً لوابل من الرصاص، إلا أنه نجا من القتل بأعجوبة.
يذكر أن Slobodanka Tosica متهمة بالمشاركة بـ5 جرائم قتل إضافة إلى سرقة أكثر من 4 ملايين دولار.

 

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