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تجارب الأداء في X Factor معلّقة بسبب وفاة والدة سايمون كاول

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الثلاثاء 07-07-2015 15:38

علقت تجارب الأداء الأولى في برنامج X Factor في موسمه الجديد بعد أن كان متوقعاً أن تبدأ يوم أمس الإثنين في 6 يوليو 2015؛ وذلك بسبب وفاة والدة النجم الشهير Simon Cowell.
وتوفيت Julie، والدة النجم (55 عاماً)، عن عمر ناهز الـ89 عاماً يوم الأحد المنصرم.
وأكد مصدر مقرّب من النجم أنه يحتاج إلى وقت حتى يتخطّى وفاة والدته، لأنها خسارة كبيرة، في الوقت الذي يعرف أن الجمهور ينتظر X Factor بفارغ الصبر ولا يريد أن يخذله.
يُشار إلى أنّ Julie كانت متزوجة بالمسؤول عن الموسيقى التنفيذية في EMI، Eric، الذي توفي عام 1999 عن 81 عاماً.
يذكر أن تجارب الأداء في برنامج X Factor ستستأنف في مانشستر يوم الأربعاء المقبل.

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