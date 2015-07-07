نجوم في يوم زايد الإنساني

استجابة لتوجيهات وتوجهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" بأهمية الاحتفال بـ" يوم زايد الإنساني" الذي يُصادف في 19 من رمضان أطلق مركز راشد للمعاقين، الذي هو منصة لجوائز رفيعة المستوى هي: "جائزة الشيخ راشد للدراسات الإنسانية" "جائزة الشيخ راشد للشخصية الإنسانية" جائزة جديدة تحمل اسم "جائزة زاد زايد الدولية حيث اقيم الحفل بفندق غراند حياة دبي. وذلك بحضور الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم العضو المنتدب للمركز، والشيخ ماجد المعلا، عضو مجلس الإدارة. ونخبة من النجوم منهم فايز السعيد، شمس، عبد الله بالخير، مروة محمد، اريام، محمود بوشهيري وغيرهم

بدأ الحفل بكلمة ترحبيه من د. حبيب غلوم، وبعدها تم تقديم أوبريت بعنوان زايد.. رجلٌ بحجم أمة" ألفها الشاعر كريم العراقي، ولحنها سفير الألحان فايز السعيد ومن توزيع بشار البكر، قام حبيب غلوم فيه بدور الراوي للنصوص، كما تتضمن الاوبريت سبع لوحات استعراضات درامية قدمتها فرقة أورنينا، وبعد الأوبريت كرم الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم، العضو المنتدب للمركز والشيخ ماجد المعلا، عضو مجلس الإدارة الفائزين بفئات جائزة زاد زايد الدولية ثم تم تكريم فريق أوبريت "زايد.. رجل بحجم أمة" وبهذه المناسبة قال د. حبيب غلوم مقدم الحفل والراوي في الأوبريت: نلتقي الليلة، في هذا الشهر الفضيل، وفي ذروة احتفالاتنا بيوم زايد الإنساني، لنقدم شذرات وقبسات من فكر زايد، ومن رؤاه العميقة التي أسست لهذا الاتحاد الميمون وهذه النهضة المباركة.

وقالت مريم عثمان المدير العام لمركز راشد: لقد أبدع مركز راشد للمعاقين في استجابته الحضارية والوطنية لتوجيهات سيدي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" بأهمية الاحتفال بيوم زايد الإنساني، فجاء اطلاق "جائزة زاد زايد" في دورتها الأولى استجابة لهذه التوجيهات والتوجهات، لتضاف هذه الجائزة، إلى الجوائز الرفيعة التي أطلقها منذ تأسيسه العام 1994 وهي جائزة الشيخ راشد للشخصية الإنسانية وجائزة الشيخ راشد للدراسات الإنسانية، ونأمل لهذه الجوائز أن تكبر وتنمو، وتتطور وتحقق الأهداف المنشودة منها.