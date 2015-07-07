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العثور على الممثلة أماندا بيترسون جثة هامدة

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الثلاثاء 07-07-2015 18:18

وجدت الممثلة Amanda Peterson ميتة في منزلها، يوم الأحد الماضي، في كولورادو، بعد أن غابت عن الأنظار لأيّام معدودة.
وصرّح والد الممثلة بأنّ ابنته، التي رحلت عن عمر ناهز الـ43 عاماً، كانت تعاني الكثير من المشاكل الصحية على مدى العامين الماضيين، بما في ذلك الالتهاب الرئوي و التهاب الجيوب الأنفية وتوقف التنفس أثناء النوم .
وأشار الوالد إلى أنّ مشكلة توقف التنفس أثناء النوم هي السبب الحقيقي لوفاة Amanda.
يذكر أن Amanda Peterson اشتهرت عندما كانت في عمر المراهقة عام 1987 في فيلم Can't Buy Me Love، وقد اعتزلت التمثيل منذ 21 عاماً.

 

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