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بالصور...حفل إفطار يجمع فناني مصر بإعلاميين ورجال أعمال

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بالصور...حفل إفطار يجمع فناني مصر بإعلاميين ورجال أعمال بالصور...حفل إفطار يجمع فناني مصر بإعلاميين ورجال أعمال

الثلاثاء 07-07-2015 21:23

لبّى عدد من الفنانين والإعلاميين ورجال الأعمال في دعوة رجل الأعمال ياسر سليم للإفطار في مطعم باب الخلق في منطقة التجمّع الأول.

وحضر الإفطار كلاً من الفنانين: نبيلة عبيد، وعبير صبري، وإيهاب توفيق، وأحمد فلوكس، ومنال سلامة وزوجها المخرج عادل أديب، وأنوشكا، ودنيا عبد العزيز، وهاني رمزي، والملحن عمرو مصطفى.

كما حضر الإفطار المنتجون: تامر مرسي وعصام شعبان ودينا كريم، والإعلاميون: تامر أمين، وهبة الأباصيري، ورئيس تحرير موقع "وشوشة" الأصلي محمد فاروق، ومها بهنسي، ومعتز عبد الفتاح، وإيمان أبو طالب، ورشا الشامي، وفيفيان الفقي، ووائل الصواف، وعلي فتحي.

ومن رجال الأعمال، حضر أحمد أبو هشيمة طليق الفنانة هيفا وهبي، وغيره.

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