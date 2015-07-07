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بالصور: جاستين بيبر ينجو من الموت

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الثلاثاء 07-07-2015 11:50

تعرض النجم الشاب Justin Bieber وصديقه Joe Termini لحادثة كادت تقضي عليهما بعد أن هاجمهما قرش أثناء قضائهما إجازة أسبوعية في جزيرة Bora Bora الفرنسية.
ونجا النجم البالغ من العمر 21 عاماً من الموت بعد مهاجمة القرش لهما وسط المحيط، فيما أصيب صديقه بجروح بالغة في صدره.
ونشر Justin صورة لصديقه تظهر فيها الإصابة، في الوقت الذي عبّر عن حزنه لما حصل بالقول: "لهذه الأسباب أنا أكره سمك القرش".
ولفت النجم المثير للمشاكل إلى أنّ إصابة صديقه ليست خطيرة، ولكنها تُسبّب له الشعور بالآلام.
يذكر أنّ Justin Bieber وصديقه Joe Termini كانا في أستراليا سوياً قبل أن يتوجّها إلى جزيرة Bora Bora للاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع.

 

فيديو من الذاكرة: جاستين بيبر المشاكس في طفولته

 

 

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