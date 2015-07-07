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وائل الإبراشى: "رفع خالد أبو النجا شعار المثليين فجور غير مبرر"

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وائل الإبراشى: "رفع خالد أبو النجا شعار المثليين فجور غير مبرر" وائل الإبراشى: "رفع خالد أبو النجا شعار المثليين فجور غير مبرر"
قال الإعلامى وائل الإبراشى، إن مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة تتناقل الشعار الذى وضعه الفنان خالد أبو النجا على صفحته الشخصية والمتعلق بالمثلية الجنسية، لافتًا إلى أنه وضع على صورته الشخصية ألوان الطيف أو ما يعرف بقوس قزح انحيازًا للاعتراف بزواج المثليين فى أمريكا وهو أمر لا يتماشى مع تقاليد المجتمع المصرى.

وذكر الإبراشى: "الحرية لا تدفع أى شخص إلى رفع مثل هذا الشعار نظرًا لأننا فى مجتمع مصرى له تقاليده.. وأيضًا لا يصح أن نسقط هذا على حياته الشخصية لأننا نختلف معه ولكن نناقشه فى هذا الانحياز الفاجر وغير المبرر فى جواز المثليين".

وأضاف "الإبراشى" خلال تقديمه برنامج "العاشرة مساءً" المذاع عبر فضائية "دريم"، أن تتصدى لتمرير مثل هذه المطالب أمام الأمم المتحدة وترفض الاعتراف بزواج المثليين كون ذلك يهدم القيم والقواعد الأسرية التى نشأ عليها المجتمع المصرى قبل وضع القوانين والدساتير.


>- خالد أبو النجا يعلن تـأييده لزواج المثليين بتلوين صورته بألوان الطيف
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مصر 365

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