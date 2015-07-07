موجز الصحافة المحلية: "5 رجال يحسمون مصير البرلمان"

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان: "5 رجال يحسمون مصير البرلمان".

كما تناولت الصحف تفاصيل مفاوضات القوى السياسية والأحزاب ورموزها لإعداد قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب المرتقبة، كما ترصد الجريدة تفاصيل الأزمة التى تلت الإعلان عن مواد قانون مكافحة الإرهاب الجديد، وحالة الغضب التى انتابت المجتمع المدنى وعددًا من الأحزاب ونقابة الصحفيين، لما يتضمنه القانون من مواد تنال من حرية الرأى والتعبير وتمس استقلال الصحافة وحريتها.

وقالت جريدة "الأهرام" إن الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أكد أن الجيش المصرى سيظل دائمًا الحصن المنيع لأمن مصر القومى، وأن رجال القوات المسلحة أقسموا على حماية الوطن وشعبه العظيم، وجاء ذلك خلال لقائه عددًا من القادة والضباط والصف والجنود بالجيش الثالث الميدانى، وشيوخ وعواقل وسط وجنوب سيناء. وأشاد القائد العام برجال الجيش الثالث الميدانى، ودورهم البطولى فى التلاحم مع المواطنين، والتصدى للعناصر الإجرامية والخارجين على القانون بسيناء، وتأمين المجرى الملاحى لقناة السويس والتعاون مع الشرطة المدنية فى الحفاظ على تماسك الوطن واستقراره. وأعرب عن اعتزازه بقبائل وعشائر جنوب سيناء، وتقديره لدورهم وعطائهم الوطنى المشرف ودعمهم الكامل للقوات المسلحة فى حربها ضد الإرهاب لاستعادة الأمن والاستقرار لشبه جزيرة سيناء.

وعلمت جريدة "المصرى اليوم" أن الحكومة تتجه لتعديل المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب لتقتصر العقوبات على الغرامة التى لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه فى حالة نشر أخبار أو بيانات أو معلومات كاذبة عن العمليات الإرهابية التى تقع داخل البلاد فيما يخالف ما تضمنته البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الرسمية.

وكشفت جريدة "الشروق" على لسان مصادر مطلعة بوزارة النقل، عن أنه تم الانتهاء من وضع خطة كاملة لإدخال خدمة "الواى فاى" فى محطات مترو الأنفاق، حيث بدأت الوزارة فى تطوير شبكة الاتصالات الداخلية لمحطات المترو بالتعاون مع الهيئة القومية للأنفاق استعدادًا لتطبيق الخدمة.

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