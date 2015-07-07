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ضبط شخص بحوزته ألف بطاقة تموينية و100 ألف جنيه من أموال الدعم

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ضبط شخص بحوزته ألف بطاقة تموينية و100 ألف جنيه من أموال الدعم ضبط شخص بحوزته ألف بطاقة تموينية و100 ألف جنيه من أموال الدعم

 

أرشيفية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة والتجارة الداخلية، بقيادة اللواء مدحت عبد الله -مساعد الوزير لمباحث التموين- من ضبط أحد الأشخاص بعد ورود معلومات تفيد قيامه بتجميع عدد كبير من البطاقات التموينية الذكية والمستخدمة فى صرف السلع الغذائية المدعمة، واستخدامها فى الحصول على أموال الدعم المخصصة لتلك البطاقات، حيث تمكنت الإدارة من ضبط المذكور، وبحوزته 1000 بطاقة تموينية وأكثر من مبلغ 100 ألف جنيه من حصيلة سرقة أموال الدعم.

يأتي ذلك فى إطار خطة وزارة الداخلية، والتى يشرف عليها اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، لمتابعة الأسواق، وضمان وصول السلع الغذائية المدعمة للمواطنين، وضبط الخارجين عن القانون والمتلاعبين بالدعم المقدم للمواطن.

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