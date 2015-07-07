«المؤتمر» ينظم إفطارًا مجمعًا لقيادات وأعضاء الحزب بمحافظة الجيزة

نظمت أمانة حزب المؤتمر بمحافظة الجيزة ، اليوم الثلاثاء إفطار جماعي لقيادات وأعضاء الحزب بالمحافظة بأحد المراكب العائمة بالدقي، بحضور اللواء طيار أمين راضي أمين عام الحزب وعائشة عبدالقادر أمين مساعد المرأة، وياسر مرسي أمين الحزب بالجيزة وخالد سنوسي أمين مساعد الحزب وعرفه عبدالله أمين الفلاحين وأيمن محمد أمين إعلام الجيزة، وشيماء عبدالمعز أمين العمل الجماهيري ومن اتحاد شباب الحزب أحمد خالد وأحمد أبوسنة والحسيني تاج عضو الهيئة العليا وعدد من قيادات وشباب ومرشحي الحزب بالمحافظة.

وقال اللواء طيار أمين راضي ، أمين عام حزب المؤتمر، إن القترة القادمة ستشهد تحركات جديدة لأمانات الحزب في كافة المحافظات ، مضيفًا أن الحزب يمتلك الإمكانيات والخبرات والكفاءات ليكون من أفضل الأحزاب وهذا يؤهله ليحصل على ثقة وأصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية القادمة وأن الحزب سيقوم بدعم كافة المرشحين على مقاعده ، مشيرًا إلى أنه يطمح في أن يكون حزب المؤتمر من الأحزاب التي لها نصيب كبير من مقاعد البرلمان القادم.

وطالب راضي كافة قواعد الحزب بمختلف المحافظات بالتكاتف خلف الجيش والشرطة والقيادة السياسية لدعمهم في مواجهة الأرهاب مؤكداً إن قانون مكافحة الإرهاب ضرورة ملحة لمواجهة العمليات الإرهابية التى تمارس على قوات الجيش والأمن والشعب المصرى من قبل تنظيمات الإخوان الإرهابية.

وقالت عائشة عبدالقادر أمين مساعد المرأة هدفنا التفاعل الإيجابي مع المجتمع وقضاياه ، وأمانات المرأة بحزب المؤتمر تتبنى مجموعة من البرامج والفعاليات تهدف إلى غرس الحس الوطني عند كافة شرائح المجتمع فنشاطنا يدعم حب البلد والانتماء ونسعى دائما إلى تحقيق أهدافًا نبيلة واضحة تصبّ في مصلحة مصر ونابعة من إحساسنا بالمسؤولية وهذا يتحقق بخطوات ثابته عبر أعمالنا وماننجزه وسننجزة على أرض الواقع للمرأة المصرية التي هي عامود الأسرة المصرية.

وقدمت عائشة عبدالقادر الشكر لعضوات وقيادات أمانات المرأة بالحزب وقالت لديهن الثقة في قدراتهن على التواصل الايجابي مع اهاليينا بالمحافظات وسوف يكون لهن تمثيل مشرف بالبرلمان القادم بدعم غير مسبوق من المجلس الرئاسي للحزب.

فيما قال ياسر مرسي أمين الحزب بالجيزة نقف خلف الدولة في حربها علي الأرهاب وأن المحاولات الخسيسية للنيل من استقرار هذا الوطن سوف تبوء بالفشل وأن أجهزة الأمن علي أهبة الأستعداد لمواجهة أي محاولة لترويع المواطنين.

وأكد مرسي علي أن الحزب مستمر في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وذلك من خلال تقديم حلول حقيقية لمشاكلهم، وتكثيف اللقاءات وورش العمل والمؤتمرات الشعبية بمدن وقرى ونجوع محافظه الجيزة للعمل في هذا الأطار ، ومستعدون للبرلمان ولدينا مرشحين أقوياء ولهم شعبية وليسوا بعيداً عن الشارع بل أن المواطن ومشاكله هو كل ما يشغلهم.