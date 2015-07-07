مبروك يكشف.. 3 صفقات أحدثت طفرة في الزمالك

يرى فتحي مبروك المدير الفني للأهلي أن هناك 3 صفقات ساهمت في طفرة أداء الزمالك هذا الموسم، واقترابه من لقب الدوري.

وقال مبروك: "أحمد الشناوي ومحمد كوفي وباسم مرسي صفقات تعد مقياسًا قويًا لتطور الزمالك هذا الموسم".

وأضاف عبر أثير الشباب والرياضة "هذه الصفقات الثلاثة سدت ثغرات مهمة في فريق الزمالك".

وتابع "أما الباقين معروف يوسف وخالد قمر وأحمد عيد عبد الملك مستواهم متباين، وعلي جبر صفقة جيدة".

وأتم "هناك مؤشر آخر لتفوق الزمالك، وهو فقدان الأهلي 26 نقطة، كانت كفيلة بضمان الفوز بالدوري قبل نهايته بخمسة أسابيع".

ويتصدر الزمالك جدول الدوري برصيد 80 نقطة خلفه الأهلي 74 نقطة.