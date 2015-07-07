أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مبروك يكشف.. 3 صفقات أحدثت طفرة في الزمالك

Google+ Print
مبروك يكشف.. 3 صفقات أحدثت طفرة في الزمالك مبروك يكشف.. 3 صفقات أحدثت طفرة في الزمالك

يرى فتحي مبروك المدير الفني للأهلي أن هناك 3 صفقات ساهمت في طفرة أداء الزمالك هذا الموسم، واقترابه من لقب الدوري.

وقال مبروك: "أحمد الشناوي ومحمد كوفي وباسم مرسي صفقات تعد مقياسًا قويًا لتطور الزمالك هذا الموسم".

وأضاف عبر أثير الشباب والرياضة "هذه الصفقات الثلاثة سدت ثغرات مهمة في فريق الزمالك".

وتابع "أما الباقين معروف يوسف وخالد قمر وأحمد عيد عبد الملك مستواهم متباين، وعلي جبر صفقة جيدة".

وأتم "هناك مؤشر آخر لتفوق الزمالك، وهو فقدان الأهلي 26 نقطة، كانت كفيلة بضمان الفوز بالدوري قبل نهايته بخمسة أسابيع".

ويتصدر الزمالك جدول الدوري برصيد 80 نقطة خلفه الأهلي 74 نقطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع