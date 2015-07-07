مبروك يتدخل لإعادة شارة القيادة لحسام غالي

أكد فتحي مبروك المدير الفني للأهلي أنه سيتدخل من أجل إعادة شارة قيادة الفريق لحسام غالي لاعب الوسط.

وقال مبروك: "من الوارد أن أتحدث مع رئيس النادي في هذا القرار".

وأضاف عبر إذاعة الشباب والرياضة "أتمنى أن تعود الشارة لغالي، وأعتقد أنه تعلم من الدرس، وحرمانه منها لفترة طويلة، يؤكد أنه استوعب الدرس".

وتابع "سحب الشارة من غالي كانت قرصة أذن، ولا أعتقد أنه سيكرر الأمر".

وواصل "الواقعة تركت أثرًا نفسيًا كبيرًا على اللاعب، ولكنه يتدرب بكل جدية، وتحسن مستواه كثيرًا في الفترة الأخيرة".

واختتم فتحي مبروك حديثه عن هذه الأزمة، نافيًا أن يكون حسام غالي طلب الرحيل من النادي مثلما تردد بعد سحب الشارة منه.